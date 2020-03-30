Ученые РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса

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Три перспективных вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатываются в России. Известно, что в проекте принимают участие ученые Российской академии наук.

Как пишет РИА Новости, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин рассказал о инновационных подходах в разработке вакцин.

"На базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова под руководством академика Михаила Кирпичникова разрабатывается прототип, повторю – прототип поливалентной вакцины против COVID-19", – сказал Чехонин.

По его словам, такая вакцина будет эффективна в борьбе против широкого спектра коронавирусов, а не только против нынешнего.

"В Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова под руководством академика Александра Габибова разрабатывается современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса", – подчеркнул Чехонин.

Он отметил, что третья вакцина готовится в Институте общей генетики имени Вавилова под руководством профессора Козлова.

"Разрабатываемая там вакцина несет на своей поверхности три белка коронавируса, что поможет создать также поливалентную вакцину. Мы очень большое внимание уделяем и этой разработке", – заверил вице-президент РАН.

Сейчас все три проекта находятся под наблюдением Минздрава. В разработках принимают участие ученые РАН и Минобрнауки, сообщил Чехонин.

"Я надеюсь и уверен, что мы в итоге будем иметь свою эффективную вакцину широкого спектра действия – не только от COVID-19, но и которая, как я сказал, будет охватывать целый спектр других коронавирусных инфекций", – резюмировал он.

Ранее ученые в России разработали 6 препаратов от коронавируса. Сообщалось, что работа над вакциной шла круглосуточно.