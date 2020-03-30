Ученые РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса

Фото: EPA/TASS/HOTLI SIMANJUNTAK
Три перспективных вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатываются в России. Известно, что в проекте принимают участие ученые Российской академии наук.
Как пишет РИА Новости, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин рассказал о инновационных подходах в разработке вакцин.
"На базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова под руководством академика Михаила Кирпичникова разрабатывается прототип, повторю – прототип поливалентной вакцины против COVID-19", – сказал Чехонин.
По его словам, такая вакцина будет эффективна в борьбе против широкого спектра коронавирусов, а не только против нынешнего.
"В Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова под руководством академика Александра Габибова разрабатывается современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса", – подчеркнул Чехонин.
Он отметил, что третья вакцина готовится в Институте общей генетики имени Вавилова под руководством профессора Козлова.
"Разрабатываемая там вакцина несет на своей поверхности три белка коронавируса, что поможет создать также поливалентную вакцину. Мы очень большое внимание уделяем и этой разработке", – заверил вице-президент РАН.
Сейчас все три проекта находятся под наблюдением Минздрава. В разработках принимают участие ученые РАН и Минобрнауки, сообщил Чехонин.
"Я надеюсь и уверен, что мы в итоге будем иметь свою эффективную вакцину широкого спектра действия – не только от COVID-19, но и которая, как я сказал, будет охватывать целый спектр других коронавирусных инфекций", – резюмировал он.
Ранее ученые в России разработали 6 препаратов от коронавируса. Сообщалось, что работа над вакциной шла круглосуточно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: