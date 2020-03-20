Ученые в России разработали 6 препаратов от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, работа шла круглосуточно. Глава кабмина выразил надежду, что в ближайшее время будет подтверждена их безопасность и эффективность, чтобы можно было применять их для профилактики и контроля эпидемии.

"Наша главная цель – не допустить массового распространения вируса, контролировать, соответственно, буквально в режиме нон-стоп, на опережение. Это, конечно, не только введение ограничений на полеты или проведение массовых мероприятий, но и также разработка, в том числе и вакцины от новой инфекции", – цитирует его РИА Новости.

Мишустин рассказал, что ученые создали препараты за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые биотехнологии.

Согласно информации ВОЗ, количество зараженных в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. По данным на 19 марта, в России зафиксировали 199 случаев.

Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек с подозрением на заболевание. По всей стране введен режим повышенной готовности.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал список рейсов, которыми летали заболевшие COVID-19 пассажиры. Это авиарейсы, выполненные с середины февраля. В перечне – рейсы из Милана, Мюнхена, Кишинева, Вероны, Бергамо, Рима, Будапешта, Брюсселя, Парижа и других городов.