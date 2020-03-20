Ученые в России разработали 6 препаратов от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские ученые разработали шесть препаратов от коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, работа шла круглосуточно. Глава кабмина выразил надежду, что в ближайшее время будет подтверждена их безопасность и эффективность, чтобы можно было применять их для профилактики и контроля эпидемии.
"Наша главная цель – не допустить массового распространения вируса, контролировать, соответственно, буквально в режиме нон-стоп, на опережение. Это, конечно, не только введение ограничений на полеты или проведение массовых мероприятий, но и также разработка, в том числе и вакцины от новой инфекции", – цитирует его РИА Новости.
Мишустин рассказал, что ученые создали препараты за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые биотехнологии.
Согласно информации ВОЗ, количество зараженных в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. По данным на 19 марта, в России зафиксировали 199 случаев.
Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек с подозрением на заболевание. По всей стране введен режим повышенной готовности.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал список рейсов, которыми летали заболевшие COVID-19 пассажиры. Это авиарейсы, выполненные с середины февраля. В перечне – рейсы из Милана, Мюнхена, Кишинева, Вероны, Бергамо, Рима, Будапешта, Брюсселя, Парижа и других городов.
"Мосгорсправка": основные группы риска при коронавирусе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: