Роскачество дало советы по обработке рук и гаджетов против COVID-19

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Тщательное мытье рук с мылом – один из наиболее эффективных методов профилактики коронавируса, напомнили в Роскачестве.

Согласно рекомендациям ВОЗ, температура воды неважна. Значение имеют время и тщательность мытья, желательно мыть руки не менее 30 секунд. Особое внимание следует уделить пространству между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья.

В Роскачестве добавили, что если нет мыла и воды, то можно использовать антисептик с концентрацией спирта не менее 60%. Однако, по сведениям Центра по профилактике и контролю заболеваний США, если антисептик нанесен на грязные или жирные руки, его эффективность не гарантируется. Ученые из Института Пастера советуют использовать не менее 3–4 мл и тереть руки в течение минуты.

Дезинфицировать нужно и мобильный телефон. Дисплей, клавиатуру и корпус телефона необходимо протирать жидкостями с содержанием спирта от 70%. Использовать хлорсодержащие отбеливатели не рекомендуется. Силиконовые и пластиковые чехлы для смартфона можно тщательно мыть мылом и оставлять сушить, отмечают эксперты.

Роскачество подчеркивает, что ни ВОЗ, ни Центр по профилактике и контролю заболеваний США, ни российские службы по противодействию эпидемии не упоминают водку как рекомендованное средство для профилактики COVID-19. Объясняется, что по российскому ГОСТу водка должна иметь крепость от 37,5 до 56,0%, тогда как эффективность спиртосодержащих антисептиков гарантируется от 60% содержания спирта.

В Минпромторге заявили, что антисептики в нужном объеме появятся в аптеках к 23 марта. В лечебных учреждениях их достаточно, уточнили в министерстве.

Транспортный комплекс Москвы усилил санитарные меры. В подземке и МЦД регулярно проводят уборку и дезинфекцию. В ЦОДД автомобили, которые выезжают в город, ежедневно проходят дезинфекцию до и после рабочей смены. Обрабатываются салоны автобусов Мосгортранса, у водителей перед выходом в рейс измеряют температуру.

Тщательно дезинфицируют подъезды столичных домов. Специальными средствами обрабатывают входы, холлы, лифты и перила.

Согласно данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России заболели 199 человек. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.

Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек с подозрением на коронавирус. По всей стране введен режим повышенной готовности.

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса. Ученые рассчитывают, что ее внедрение будет возможно в конце 2020 года.