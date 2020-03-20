В России под меднаблюдением из-за коронавируса остаются 27,5 тыс человек

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В России под медицинским контролем находятся почти 27,5 тысячи человек, у которых подозрения на коронавирус, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 69 075 человек, по состоянию на 19.03.2020 под контролем остаются 27 487 человек", – говорится в сообщении.

Согласно данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось.

Почти по всей России введен режим повышенной готовности. На режим перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. Также он введен в трех городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Единственным объектом, где не действует режим, считается Ингушетия.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 248 пациентов скончались, выздоровело более 71 тысячи.