Почти по всей России ввели режим повышенной готовности

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Власти 84 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

На режим перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. Также он введен в трех городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Единственным объектом, где не действует режим, считается Ингушетия.

Режим повышенный готовности предполагает целый ряд мер по профилактике распространения коронавируса. В частности, предусматриваются ограничительные меры на массовые мероприятия, жителям рекомендовано воздержаться от поездок за границу, работодателям поручено не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.

Образовательные учреждения перевели на дистанционный режим обучения. Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Коронавирус также внес коррективы в спортивные, культурные и другие мероприятия. В частности, УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, прекращены матчи баскетбольной НБА, розыгрыши НХЛ и КХЛ. Закрылись многие музеи, библиотеки, культурные центры.

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199 человек. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.

