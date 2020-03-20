Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 209 тыс человек

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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВОЗ.

"По данным ВОЗ, за сутки в мире было выявлено 16 556 новых случаев заражения, из них только 58 – на территории Китая. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 209 839", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки от коронавируса умерли 828 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире составило 8778.

Ранее стало известно, что научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в конце 2020 года.

Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова ранее рассказала, что прототип дешевой вакцины могут создать в России за три месяца.

Также сообщалось, что вакцину создают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА. Однако ее появление в качестве зарегистрированного лекарства ожидается не раньше середины 2021 года.

Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них более трех тысяч пациентов скончалось, выздоровело более 71 тысячи.