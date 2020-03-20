Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии COVID-19

Фото: телеграм-канал СОЛОВЬЕВ

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал, когда произойдет спада заболеваемости коронавирусом.

По его словам, эпидемия сойдет на нет к середине апреля. Видео опубликовал в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев. При этом Мясников подчеркнул, что повторная вспышка может произойти осенью.

Мясников добавил, что вирус вызывает респираторное заболевание, которое является сезонным явлением. При этом главврач столичной больницы № 71 отметил, что пока до конца не известны способы передачи вируса.

Эксперт указал на необходимость карантина и предположил, что он продлится не дольше месяца. При этом Мясников подчеркнул, что паника не обоснованна, передает "Комсомольская правда".

"Индивидуальные риски равны нулю", – заметил он. Специалист отметил, что коронавирус оказался полезен для человечества, так как "мир увидел, что к настоящей пандемии он не готов и, может, станет умнее и бдительнее".

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199

Японский врач-инфекционист ранее рассказал, что приемлемое расстояние между людьми при COVID-19 должно составлять от 1,5 до 2 метров.

Медицинский психолог Депздрава сообщил, что боязнь заразиться коронавирусом может привести к панике, болезненным переживаниям и поступкам, несущим вред человеку.

Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч.