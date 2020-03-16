Медицинский психолог назвал последствия боязни коронавируса

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Боязнь заразиться коронавирусом может привести к бесконтрольной панике, болезненным переживаниям и поступкам, несущим вред человеку.
Об этом Агентству "Москва" рассказал заведующий отделением психотерапевтической помощи больницы №1 имени Алексеева столичного Депздрава Никита Чернов.
По его словам, одна из причин возникновения страха связана со СМИ. Информация о уровне смертности и карантине во многих странах вызывает тревогу и пугает человека.
"Такая реакция людей – обычный инстинкт, который к сожалению, в момент искусственно подкрепляется СМИ", – подчеркнул медицинский психолог.
Эксперт добавил, что, с одной стороны, тревога делает человека более осторожным, а с другой стороны, может нарушить коммуникацию с окружающими людьми.
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В то же время специалист отметил, что страхи детей зачастую обусловлены реакциями родителей, так как у них еще не сформировано понимание внешней информации.
"Чтобы ребенок не боялся, родитель должен транслировать чувство уверенности, создавать ощущение безопасности и контроля над ситуацией", – пояснил Чернов.
Врач резюмировал, что в Москве приняты все меры для предотвращения распространения коронавируса, ситуация на контроле у мэра, поэтому паниковать неуместно.
Ранее сообщалось, что с понедельника, 16 марта, в школах Москвы введен режим свободного посещения. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.
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