Медицинский психолог назвал последствия боязни коронавируса

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Боязнь заразиться коронавирусом может привести к бесконтрольной панике, болезненным переживаниям и поступкам, несущим вред человеку.

Об этом Агентству "Москва" рассказал заведующий отделением психотерапевтической помощи больницы №1 имени Алексеева столичного Депздрава Никита Чернов.

По его словам, одна из причин возникновения страха связана со СМИ. Информация о уровне смертности и карантине во многих странах вызывает тревогу и пугает человека.

"Такая реакция людей – обычный инстинкт, который к сожалению, в момент искусственно подкрепляется СМИ", – подчеркнул медицинский психолог.

Эксперт добавил, что, с одной стороны, тревога делает человека более осторожным, а с другой стороны, может нарушить коммуникацию с окружающими людьми.

Собянин возглавил рабочую группу по контролю за COVID-19 в Госсовете

В то же время специалист отметил, что страхи детей зачастую обусловлены реакциями родителей, так как у них еще не сформировано понимание внешней информации.

"Чтобы ребенок не боялся, родитель должен транслировать чувство уверенности, создавать ощущение безопасности и контроля над ситуацией", – пояснил Чернов.

Врач резюмировал, что в Москве приняты все меры для предотвращения распространения коронавируса, ситуация на контроле у мэра, поэтому паниковать неуместно.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 16 марта, в школах Москвы введен режим свободного посещения. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.