Психолог дал советы опасающимся коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов дал советы тем, кто боится заразиться коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалист рекомендовал чем-нибудь занимать руки и не слишком часто поправлять прическу.

"У огромного количества людей одна из форм расслабления – провести рукой по лицу или волосы откинуть назад рукой. Поэтому если давать совет, то только занимать чем-то руки – то ли авторучкой, то ли клавиатурой, то ли еще чем-то. Но надо помнить, что после этого надо мыть руки. Потому что там вся возможная зараза скапливается", – сказал Ениколопов.

Мужчины, по словам специалиста, реже женщин поправляют прическу, но многие, устав, непроизвольно проводят рукой по лицу. Женщины реже трогают лицо, когда наносят макияж, но чаще поправляют волосы, подчеркнул Ениколопов.

В России по-прежнему зафиксировано семь случаев заражения COVID-19. Два первых заболевших – граждане Китая. 12 февраля их выписали после выздоровления. Еще три человека – россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess. В настоящее время они находятся на лечении. Также заболели один россиянин и один итальянский студент, вернувшиеся в Россию из Италии. Они оба находятся на стационарном лечении.

Роскомнадзор внес распространяемые в соцсетях фейки о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации. Отмечается, что в надзорное ведомство поступило соответствующее требование Генпрокуратуры РФ. В нем содержатся ссылки на сообщения в соцсетях, в частности в "ВКонтакте" и Facebook, связанные с распространением нового вируса.

Прокуроры признали, что в этих материалах недостоверная общественно значимая информация, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах.