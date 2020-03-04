Доступ к ресурсам, распространяющим фейки о коронавирусе, ограничат

Фото: ТАСС/Андрей Васильев

Роскомнадзор внес распространяемые в соцсетях фейки о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации.

Отмечается, что в надзорное ведомство поступило соответствующее требование Генпрокуратуры РФ. В нем содержатся ссылки на сообщения в соцсетях, в частности в "ВКонтакте" и Facebook, связанные с распространением нового вируса.

Прокуроры признали, что в этих материалах недостоверная общественно значимая информация, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что, согласно докладам ФСБ, информационные вбросы по распространению коронавируса идут из-за границы. По его словам, их цель – посеять панику среди населения.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин напомнил о наказании за распространение заведомо ложной информации, в том числе о коронавирусе.

В Рунете распространили более 10 тысяч фейковых сообщений о коронавирусе. Информация о якобы 20 тысячах зараженных граждан России транслировалась в социальных сетях и мессенджерах. Источники фейков уже ищут.

Ученые выяснили, кто умирает от коронавируса

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.