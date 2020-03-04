В Минкомсвязи предупредили о наказании за распространение фейков о коронавирусе

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Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в разговоре с Москвой 24 напомнил о наказании за распространение заведомо ложной информации, в том числе о коронавирусе. В то же время он отметил, что с начала года в ведомство не поступало жалоб на фейки о распространении COVID-19.

"Законодательство РФ предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации, которая приводит либо к жертвам, либо к волнениям среди населения, – напомнил Волин. – Это сделано для того, чтобы защитить физически и психологически людей от намеренной дезинформации".





Алексей Волин замглавы Минкомсвязи Что касается обращений, то они могут приходить как от граждан, так и от госорганов, от группы лиц или компаний, в случае если им становится известно о подобного рода вещах. Решение о наказании принимает суд, так как надо доказать именно заведомость – то есть что люди распространяли информацию, о которой изначально знали, что она ложная.

В то же время Волин отметил, что с начала года жалоб на подобную информацию в министерство не поступало. "На сегодняшний день нам неизвестно, чтобы в этом году по такой статье было проведено хотя бы одно дело. К нам в министерство никто не жаловался на информацию о коронавирусе", – пояснил Волин.

В то же время замминистра высказался против мнения о том, что средства массовой информации пытаются нажиться или "хайпануть" на теме коронавируса. "Я в принципе не сторонник использовать понятие "спекуляция" в отношении СМИ. Массмедиа должны работать на общественном интересе. И там, где есть общественный интерес, СМИ должны по-максимуму его использовать", – заявил Волин. Он также добавил, что если население страны не будет в достаточном количестве получать информацию из проверенных источников, то будет "питаться" слухами и публикациями в соцсетях, которые вообще не проходили редакторской проверки.

Ранее стало известно, что в Рунете распространили более 10 тысяч фейковых сообщений о коронавирусе. Информация о якобы 20 тысячах зараженных граждан России транслировалась в социальных сетях и мессенджерах. Источники фейков уже ищут.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.