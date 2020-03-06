В России провели более 51 тысячи тестов на коронавирус

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Центры Роспотребнадзора провели в России уже более 51 тысячи лабораторных исследований на коронавирус нового типа, сообщает ТАСС.

В стране по-прежнему зафиксировано семь случаев заражения COVID-19. Два первых заболевших – граждане Китая. 12 февраля их выписали после выздоровления. Еще три человека – россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess. В настоящее время они находятся на лечении. Также заболели один россиянин и один итальянский студент, вернувшиеся в Россию из Италии. Они оба находятся на стационарном лечении.

За период наблюдений среди прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, зарегистрированы 1,4 тысячи заболевших с признаками ОРВИ. Из больниц уже выписаны 1165 человек.

Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 129 медучреждениях в субъектах РФ. Там размещены 120 граждан КНР. Также под контролем остается около 7,5 тысячи человек, прибывших в Шереметьево.

Особое внимание сейчас уделяют дезинфекции в транспортных средствах, а также введению специальных режимов по обработке помещений, посуды и инвентаря в местах общественного питания.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах.

Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности для профилактики коронавируса. Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Мэр заявил, что о проводимых мероприятиях и складывающейся ситуации будет подробно информировать москвичей.