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Общество

11:21

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

общество медицина

Фото: depositphotos/avemario

В течение последних двух недель февраля этого года россияне купили больше антидепрессантов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В компании DSM Group, занимающейся исследованием рынка фармацевтики, сообщили News.ru, что за прошлый год жители РФ потратили на мелатонин 1,3 миллиарда рублей.

Мелатонин является синтетическим аналогом биологического гормона, служащего естественным снотворным. За несколько лет спрос на данное вещество возрос.

Например, в 2015 году россияне приобрели 768,1 тысячи упаковок такого средства, а в 2019-м – 2,26 миллиона.

Стало известно, что больше всего мелатонин покупался в 2019 году в Центральном (39,51%), Северо-Западном (14,33%) и Приволжском (12,93%) федеральных округах.

Исследование DSM Group показало, в 2019 году в России купили 135,9 миллиона упаковок снотворных и седативных средств.

Ранее в Союзе потребителей рассказали, как обвал рубля скажется на ценах.

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