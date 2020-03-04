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Общество

17:25

ФАС поддержала заморозку цен на лекарства при чрезвычайных обстоятельствах

общество экономика финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба России поддержала законопроект, согласно которому предлагается замораживать цены на лекарства и медицинские изделия при чрезвычайных обстоятельствах.

"Во время таких ситуаций мы можем устанавливать контроль за ценами, как чрезвычайную меру мы поддерживаем", – приводит Агентство "Москва" слова заместителя главы ведомства Андрея Цариковского.

Помимо этого, он объяснил, с чем связан дефицит масок в столице. По словам замглавы ФАС, запасы индивидуальных средств защиты заметно пострадали тогда, когда эпидемия только началась, – их скупали и оптом вывозили в другие регионы, в частности в КНР.

"Москва подвозит масок гораздо больше, чем надо москвичам, но они вывозятся в другие регионы", – резюмировал Цариковский.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона о заморозке цен на лекарства при ЧС или угрозе эпидемии. Сообщалось, что предельно допустимые цены будут устанавливать не более чем на 90 календарных дней. Ограничение будет в действовать и в тех случаях, когда рост розничной стоимости медицинских препаратов в течение 30 календарных дней будет составлять от 30 процентов.

В Госдуму внесен законопроект о заморозке цен на лекарства при ЧС или угрозе эпидемии

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