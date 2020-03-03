В Госдуму внесен законопроект о заморозке цен на лекарства при ЧС или угрозе эпидемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, согласно которому предлагается ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Документ был разработан при участии оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Если его примут, правительство сможет установить планку стоимости лекарств, которую нельзя будет превышать при продаже. По нынешним правилам регулировать цены можно только на препараты из перечня жизненно необходимых и важных.

Действовать данное право будет только при определенных обстоятельствах. Таким образом, власти хотят предотвратить спекуляцию и необоснованное завышение цен со стороны аптек и иных поставщиков.

Предельно допустимые цены будут устанавливать не более чем на 90 календарных дней. Ограничение будет в том числе действовать в тех случаях, когда рост розничных цен на лекарства и медицинские изделия в течение 30 календарных дней будет составлять от 30 процентов.

Ранее сообщалось, что в Москве и ряде других регионов России зафиксирован дефицит медицинских масок. При этом отдельные недобросовестные продавцы завышали цены на это достаточно недорогое медицинское изделие.

