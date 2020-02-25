На производителя "Арбидола" завели дело из-за рекламы про коронавирус

19:11
Фото: ТАСС/Илья Питалев
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании "Отисифарм", производящей "Арбидол", из-за подозрений в недостоверности рекламы об эффективности препарата в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ведомства, реклама "Арбидола" распространялась в эфире некоторых радиостанций. Из рекламы следовало, что лекарственный препарат обладает терапевтическим эффектом против нового коронавируса.
В Научном центре экспертизы средств медицинского применения Минздрава России тем временем подчеркнули, что запросов о внесении расширений в показания к применению препарата к ним не поступало. Дело будет рассмотрено 10 марта.
Ранее был зафиксирован дефицит медицинских масок в Москве. ФАС начала проверку организаций, завышающих цены на изделия на фоне сообщений о распространении китайского коронавируса.
В результате там предупредили, что аптеки будут облагаться штрафами за необоснованный рост стоимости защитных масок. Президент РФ Владимир Путин и вовсе потребовал лишать лицензии те аптеки, которые будут уличены в спекуляции.
Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.
По последней информации, число зараженных в КНР превысило 77 тысяч человек, скончались 2663, вылечилось свыше 27 тысяч человек. В России под наблюдением остаются более 12 тысяч человек, прибывших из Китая.
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