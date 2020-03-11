В Союзе потребителей рассказали, как обвал рубля скажется на ценах

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Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал, как обвал рубля скажется на ценах. Он отметил, что в первую очередь речь идет о подорожании импортных товаров, отметив, что в остальном рост цен сдерживается возможностями покупателей, передает ИА "НСН".

"Поводов для повышения цен сейчас предостаточно. Я имею в виду все, что связано с рублем, потому что даже по товарам российского производства обычно есть какие-то составляющие, которые так или иначе связаны с импортом. Но главное, что влияет сейчас на цены, – это спрос, это возможности покупателей", – заявил Шелищ.

Он добавил, что если говорить об электронной технике, то здесь нужно иметь в виду, что цены пойдут вверх после распроданных запасов торговых компаний. Относительно цен на жилье он выразил мнение, что в данном случае стоимость также определяется спросом, который на данный момент "весьма ограниченный".

"Сейчас, я думаю, спрос будет повышаться на те товары, которые у нас не имеют никакого импортозамещения. Что касается отечественных, и прежде всего продовольствия, – не жду существенного повышения, хотя какой-то рост возможен в силу общего настроения поставщиков и торговых компаний", – заключил эксперт.



Увеличится ли стоимость продуктов, лекарств и техники из-за падения рубля

Ранее глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев прокомментировал возможный рост цен на автомобили. Он призвал подождать две-три недели и посмотреть, чем закончится история с падением цен на нефть.

Он также отметил, что те, кто локализовал производство в России, менее зависят от производителей импортирующих автомобилей и курса валют, отметив, что цена их продукта не в прямой корреляции с курсом рубля к евро, доллару и так далее.

В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала до 33,94 доллара за баррель, а WTI – до 32,48 доллара. Позже стоимость продолжила уменьшаться, достигая минимума февраля 2016 года.

Причиной удешевления черного золота стало прекращение переговоров в рамках ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по поводу ограничений по добыче и продаже нефти.

На фоне снижения цены на нефть подешевела и российская валюта. Утром 10 марта курс доллара почти достиг 73 рублей, однако затем чуть пошел вниз. Аналогичная ситуация происходит с курсом евро.

В ЦБ заявили, что проанализируют сложившуюся ситуацию и в случае необходимости подключат дополнительные меры для защиты РФ от внешних шоков.

