Аналитик рассказал, на сколько могут подорожать автомобили из-за падения курса рубля

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Аналитик автомобильного рынка Алексей Калачев рассказал Москве 24 о том, когда стоит ждать увеличения стоимости автомобилей и насколько они могут подорожать. По его словам, цены могут повыситься уже в ближайшее время.

"Те машины, которые сейчас в автосалонах есть, на них цены уже менять не будут. Повышение будет уже на новые поступления, соответственно, через две недели – месяц, вряд ли позже", – пояснил Калачев.





Алексей Калачев аналитик автомобильного рынка Если курс будет в районе 70 рублей за доллар, то из-за ослабления рубля можно ожидать подорожания автомобилей процента на два относительно сегодняшних цен.

По его словам, данные изменения будут касаться только моделей массового сегмента, которые собираются на российских заводах, используя иностранные комплектующие. Намного больше изменится цена полностью импортных автомобилей, которые на российском рынке встречаются только в классе люкс.

Ранее рубль резко подешевел к доллару и евро после обвала мировых цен на нефть. Стоимость сырья упала из-за "провальных" переговоров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК): ее участники не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти, а сделка прекратит действовать 31 марта. 9 марта курс доллара на международном рынке Forex преодолел рубеж в 75 рублей, евро достиг более 85 рублей.

Из-за падения курса рубля эксперты опасаются, что резко подорожают не только на автомобили, но и туристические путевки, лекарства, а также продукты и товары народного потребления.

Кроме того, в 2020 году специалисты предупреждают о росте цен на новые легковые и коммерческие автомобили из-за инфляции и увеличения ставки утилизационного сбора. По этим причинам автомобили могут в среднем подорожать на 5%.