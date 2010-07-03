Автодилеры прогнозируют рост цен на новые автомобили в 2020 году

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Цены на новые легковые и коммерческие автомобили могут вырасти в России на 5% в 2020 году. Об этом рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев, сообщает ТАСС.

Повышение цен эксперт связывает с инфляцией и увеличением ставки утилизационного сбора. "Утилизационный сбор по импорту даст 2-3% удорожания. Там компенсируют через промсубсидии, но компенсируют не все, не всегда и не сразу. За инфляцию официальную в 4% у нас отчитываются. Я, ходя по магазинам, ощущаю немного большую инфляцию", – отметил Мосеев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает увеличение ставок утильсбора для автомобилей с 1 января 2020 года.

Значительнее всего увеличится ставка в сегменте легковых машин – здесь допускается рост на 110% в среднем при разбросе от 46 до 145%. Утильсбор на самый массовый сегмент – машины с двигателем на 1–2 литра – увеличится практически на 112%.

Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора. Он объяснил это тем, что в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки.

