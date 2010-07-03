Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

16:04

Автодилеры прогнозируют рост цен на новые автомобили в 2020 году

экономика авто

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Цены на новые легковые и коммерческие автомобили могут вырасти в России на 5% в 2020 году. Об этом рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев, сообщает ТАСС.

Повышение цен эксперт связывает с инфляцией и увеличением ставки утилизационного сбора. "Утилизационный сбор по импорту даст 2-3% удорожания. Там компенсируют через промсубсидии, но компенсируют не все, не всегда и не сразу. За инфляцию официальную в 4% у нас отчитываются. Я, ходя по магазинам, ощущаю немного большую инфляцию", – отметил Мосеев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает увеличение ставок утильсбора для автомобилей с 1 января 2020 года.

Значительнее всего увеличится ставка в сегменте легковых машин – здесь допускается рост на 110% в среднем при разбросе от 46 до 145%. Утильсбор на самый массовый сегмент – машины с двигателем на 1–2 литра – увеличится практически на 112%.

Позднее глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что цены на произведенные в России автомобили не вырастут из-за индексации утилизационного сбора. Он объяснил это тем, что в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика