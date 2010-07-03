Ставки утильсбора на автомобили вырастут с 2020 года

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает увеличение ставок утильсбора для автомобилей с 1 января 2020 года. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на текст документа.

Больше всего увеличится ставка в сегменте легковых машин – здесь допускается рост на 110 процентов в среднем, при разбросе от 46 до 145 процентов. Утильсбор на самый массовый сегмент – машины с двигателем на 1-2 литра – увеличится практически на 112,4 процента.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака рассказали, что повышение ставок утильсбора – это ответная реакция на снижение таможенных ставок. За счет нового подхода в правительстве надеются сохранить общий уровень тарифной защиты при импорте зарубежных моделей машин.

Депутаты от фракции ЛДПР ранее обратились к Федеральной антимонопольной службе с просьбой проверить обоснованность льготных условий парковки для каршеринговых операторов. По информации политиков, тарифы для них примерно в 8 раз ниже обычной планки.

