Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авто

15:09

В России разрабатывают сервис для оценки состояния двигателя по звуку

транспорт технологии авто

Фото: depositphotos/minervastock

В России разрабатывают сервис "Автошазам" для оценки состояния двигателя по звуку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретаря партнерства ГЛОНАСС Ярослава Федосеева.

"Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега – "Автошазам", – рассказал Федосеев.

Сервис будет доступен через мобильное приложение. Как уточняется, пользователь сможет записать звук работающего двигателя, который будет отправляться в систему для анализа. После полученных данных система анализирует их и при необходимости записывает на ремонт. Проект планируют запустить в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в России к 2021 году может появиться сервис оценки качества и стиля вождения, который поможет страховщикам разделять автовладельцев на группы риска. Исходя из этого будет производиться индивидуальный расчет стоимости полиса. Предполагается, что сервис будет использовать данные ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика