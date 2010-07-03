В России разрабатывают сервис для оценки состояния двигателя по звуку

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В России разрабатывают сервис "Автошазам" для оценки состояния двигателя по звуку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя рабочей группы НТИ "Автонет", пресс-секретаря партнерства ГЛОНАСС Ярослава Федосеева.

"Всем знакомо приложение Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни онлайн. У нас появилась идея использовать технологию искусственного интеллекта для определения возраста автомобиля и пробега – "Автошазам", – рассказал Федосеев.

Сервис будет доступен через мобильное приложение. Как уточняется, пользователь сможет записать звук работающего двигателя, который будет отправляться в систему для анализа. После полученных данных система анализирует их и при необходимости записывает на ремонт. Проект планируют запустить в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в России к 2021 году может появиться сервис оценки качества и стиля вождения, который поможет страховщикам разделять автовладельцев на группы риска. Исходя из этого будет производиться индивидуальный расчет стоимости полиса. Предполагается, что сервис будет использовать данные ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

