Эксперты отметили снижение спроса на новые автомобили в России

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На протяжении последних семи месяцев в России снижается спрос на новые легковые автомобили. Эксперты ожидают, что продажи по итогам года сократятся примерно на 3%. Об этом сообщает портал News.ru.

В октябре продажи снизились на 5,2%, а за десять месяцев объем российского авторынка составил 1,4 миллиона автомобилей, что на 2,4% меньше, чем в минувшем году. По прогнозам аналитиков, в 2019 году в России будет продано около 1,5 миллиона автомобилей (в 2018 году было продано 1,6 миллиона новых авто).

На уровень спроса на новые легковые машины негативно влияют сокращение программ государственной поддержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а также рост стоимости автомобилей при незначительном росте реальных доходов населения.

"Стоимость автомобилей с начала года увеличилась от 2% до 6%. Основными причинами роста цен стали увеличение ставки НДС и инфляция", – рассказал директор по маркетингу группы "Авилон" Андрей Каменский.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили в России с начала года выросли на 10%, причем в целом авторынок упал. Цена автомобилей Volkswagen в среднем выросла на 2-3%, Volvo подорожало на 3%, Audi – на 2,5%, Cadillac Chevrolet – на 2%. Mitsubishi, Nissan и Infiniti упрощают комплектации автомобилей для России для снижения стоимости.

