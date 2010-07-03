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Москва 24

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15:06

Стали известны самые популярные машины с пробегом

транспорт авто

15:06

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ford Focus стал самым популярным автомобилем с пробегом у россиян. Рейтинг составили эксперты аналитического агентства "Автостат".

Особым спросом также пользуются машины LADA 2114 (11,5 тысячи проданных машин) и LADA 2107 (10,2 тысячи). В топ-10 вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Corolla, LADA 2170, LADA 2110, Toyota Camry и LADA 4*4.

При этом лидером вторичного рынка по-прежнему считается модель LADA 2114. Всего за июнь текущего года было продано 457,6 тысячи машин с пробегом, что на 4,8% меньше, чем за предыдущий год.

В июне сообщалось, что средний пробег легковых автомобилей в России составляет 17,5 тысячи километров в год. Как уточнили эксперты, среди машин возрастом до пяти лет можно выделить ряд марок, пробег которых превышает средние показатели.

Речь идет об автомобилях Skoda со среднегодовым пробегом 20,7 тысячи километров и Volkswagen с 19,4 километра пробега. Именно эти марки, по словам специалистов, чаще других используют как такси. За ними следуют Volvo (19,4 тысячи километров) и Ford (18,8 тысячи километров).

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