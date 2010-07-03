Стали известны самые угоняемые автомобили в России

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Самой популярной моделью автомобиля у угонщиков в России в нынешнем году стал Hyundai Solaris. На втором месте стоит седан Kia Rio, а третье место занимает Kia Ceed. Об этом свидетельствует статистика компании "Ренессанс Страхование", сообщает газета "Известия".

Также часто угоняют Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Ford Kuga, Toyota RAV4, Kia Optima.

По данным специалистов, в регионах воры проявляют интерес к бюджетным моделям, а в Москве и Санкт-Петербурге нередко крадут BMW X5, седан 3-series этой же марки и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Ранее "Автостат" назвал топ-10 популярных иномарок с пробегом в России. Лидерство на вторичном рынке сохраняет Ford Focus – в 2018 году его купили почти 150 тысяч россиян. Второе место заняла Toyota Corolla, которую выбрали 105 тысяч водителей. На третьей строчке – Hyundai Solaris, его купили 97 тысяч человек.

Следом в рейтинге – Kia Rio и Toyota Camry. Кроме того, в десятку лучших автомобилей также попали Renault Logan, Chevrolet Niva, Opel Astra, Daewoo Nexia и Volkswagen Polo. Специалисты отмечают, что вторичный рынок следует за тенденциями на рынке новых машин. Популярность автомобиля Ford Focus эксперты объясняют с его низкой стоимостью.