Назван средний пробег автомобилей в России

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Средний пробег легковых автомобилей в России составляет 17,5 тысячи километров в год. Такие данные опубликовало аналитическое агентство "Автостат".

Как уточнили эксперты, среди машин возрастом до пяти лет можно выделить ряд марок, пробег которых превышает средние показатели. Речь идет об автомобилях Skoda со среднегодовым пробегом 20,7 тысячи километров и Volkswagen с 19,4 километра пробега. Именно эти марки, по словам специалистов, чаще других используют как такси. За ними следуют Volvo (19,4 тысячи километров) и Ford (18,8 тысячи километров).

Далее идут сразу несколько брендов с близкими показателями – от 17,9 тысячи до 17,7 тысячи километров пробега. В их числе – Hyundai, LADA, Toyota, Mitsubishi, KIA и Citroen. При этом самые малые среднегодовые пробеги (менее 14 тысяч километров) аналитики зафиксировали у таких моделей, как Chery, Suzuki и Porsche.

Ранее эксперты "Автостата" пришли к выводу, что лишь 17,6% россиян владеют "автомобилем мечты". 40,4% опрошенных автомобилистов заявили, что машина их устраивает, хотя и не является "идеалом". Еще 17,9% водителей признались, что управляют той моделью, на которую хватило денег.