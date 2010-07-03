Эксперты рассказали, сколько россиян владеют автомобилем мечты

Лишь 17,6 процента россиян считают, что владеют "автомобилем мечты". Еще 40,4 процента указывают, что имеют машину, которая их устраивает, но "идеалом" не является, говорится в материалах "Автостата".
Согласно данным онлайн-опроса, проведенного с 3 по 7 мая, выяснилось, что 17,9 процента автомобилистов управляют моделью, на которую хватило денег. Еще 11,7 процента уточнили, что их средство передвижения далеко не мечта, но "ездить можно".
Ранее россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья. Среднестатистическому жителю Москвы для хорошей жизни нужно в месяц получать 207 тысяч рублей. Наиболее высокие материальные запросы оказались у жителей Владивостока – им требуется 208 тысяч рублей в месяц. Жителям Ростова-на-Дону для счастья хватило бы 203 тысяч рублей. Самые скромные финансовые аппетиты у жителей Набережных Челнов и Оренбурга. Они предпочитают иметь на руках по 116 тысяч рублей в месяц.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.