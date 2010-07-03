Эксперты рассказали, сколько россиян владеют автомобилем мечты

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Лишь 17,6 процента россиян считают, что владеют "автомобилем мечты". Еще 40,4 процента указывают, что имеют машину, которая их устраивает, но "идеалом" не является, говорится в материалах "Автостата".

Согласно данным онлайн-опроса, проведенного с 3 по 7 мая, выяснилось, что 17,9 процента автомобилистов управляют моделью, на которую хватило денег. Еще 11,7 процента уточнили, что их средство передвижения далеко не мечта, но "ездить можно".

Ранее россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья. Среднестатистическому жителю Москвы для хорошей жизни нужно в месяц получать 207 тысяч рублей. Наиболее высокие материальные запросы оказались у жителей Владивостока – им требуется 208 тысяч рублей в месяц. Жителям Ростова-на-Дону для счастья хватило бы 203 тысяч рублей. Самые скромные финансовые аппетиты у жителей Набережных Челнов и Оренбурга. Они предпочитают иметь на руках по 116 тысяч рублей в месяц.

