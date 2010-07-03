Названы самые дорогие модели российского авторынка

Работники аналитического агентства "Автостат" выпустили рейтинг самых дорогих моделей авто. К претендентам предъявлялось лишь одно требование – они должны быть официально представлены автопроизводителями на российском рынке.
Самым дорогим автомобилем стал спортивный Porsche 911 GT стоимостью 13,3 миллиона рублей. На втором и третьем местах расположились модели немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz: внедорожник G-Класс ценой 12,28 миллиона рублей и седан представительского класса Maybach - 10,15 миллиона рублей.
Наибольший объем продаж среди моделей первой десятки показал внедорожник Land Rover Range Rover ценой 9,1 миллиона рублей. За первые пять месяцев нынешнего года было продано более тысячи новых автомобилей.
Отмечается, что в рейтинг не попали модели брендов Rolls-Royсe, Bentley, Lamborghini, Ferrari и Maserati, так как они не раскрывают статистику продаж своих автомобилей.
Напомним, что ранее стали известны самые доступные автомобили на российском рынке
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