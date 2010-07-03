Цены на автомобили продолжат расти – автоэксперт

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Цены на автомобили в России с начала года выросли на 10%, причем в целом авторынок упал. Цена автомобилей Volkswagen в среднем выросла на 2-3%, Volvo подорожало на 3%, Audi – на 2,5%, Cadillac Chevrolet – на 2%. Mitsubishi, Nissan и Infiniti упрощают комплектации автомобилей для России для снижения стоимости.

Как сообщил автомобильный эксперт, одна из главных причин роста стоимости автомобилей в России – повышение НДС.

"Первое, здесь, конечно, рост НДС в начале года с 18% до 20%. Причем надо понимать, что в автопроме НДС взимается неоднократно. Это не просто плюс 2%, а гораздо больше. В конечном итоге в случае с автопромом вклад этого двухпроцентного роста мог составить до 10%. Выпустили отдельно где-то двигатель, собрали, 2% заплатили. Потом еще какой-то узел собрали, заплатили. Автомобиль делается не на одном заводе. Нельзя его сделать, начиная с колеса и заканчивая последним винтиком. Вот так многоэтапно платили несколько раз, пока конечный автомобиль не достиг потребителя", – пояснил Игорь Моржаретто в разговоре с ИА "НСН".

Среди других факторов – инфляция и изменения курса валют по отношению к рублю. Отмечается также, что все производители создают какие-то предложения, чтобы не лишиться покупателей, скидки, акции, кредитные программы. Поэтому повышение цен на 10% в целом компенсировалось акциями и льготами. Хотя в любом случае автомобили будут расти в цене и дальше, заключил эксперт.

