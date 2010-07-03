Стало известно, что больше всего раздражает водителей на дорогах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российские водители рассказали, что у них вызывает наибольшее раздражение на дороге. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на исследование онлайн-сервиса обслуживания автомобилей Uremont.

Для составления рейтинга сотрудники компании опросили свыше 5 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, которые имеют личные автомобили. Респондентам был задан вопрос "Что вас больше всего раздражает в поведении на дорогах других автомобилистов?", на который предложили на выбор семь вариантов ответа.

"Больше всего российских автовладельцев раздражает, когда другие водители неправильно паркуются (33,6% респондентов – прим.), не соблюдают "рядность" (21,8% – прим.) или обгоняют соседние машины, "играя в шашки" (15,6% – прим.)", – приводятся результаты опроса.

В исследовании отмечается, что 10,6% опрошенных отметили раздражение от сигналов других водителей "просто так". Еще такое же количество респондентов выбрали вариант ответа "когда не уступают каретам "скорой". Громкая музыка из соседнего автомобиля оказалась неприятна 2,7% водителей.

"Опрос показал, что большинство россиян беспокоят на дорогах по-настоящему опасные (как обгоны ради нескольких минут выгоды) и эгоистичные вещи (парковка). Это хороший тренд, который мотивирует автомобилистов быть внимательнее к окружающим, а значит, ситуация на дорогах будет только улучшаться. Приходит время осознанного вождения", – подытожил основатель Uremont Артур Терисаян.

Ранее столичных водителей призвали соблюдать правила парковки в День народного единства. В Москве ожидаются перекрытия и ограничения дорожного движения.