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Москва 24

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Происшествия

12:07

Уголовное дело возбудили против водителя, который сбил двух мальчиков в Люберцах

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция возбудила уголовное дело после аварии в Люберцах, когда автомобилист сбил на переходе двух мальчиков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам начальника пресс-службы подмосковного МВД России Татьяны Петровой, по факту ДТП возбуждено дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

Сейчас провоохранители предпринимают все необходимые действия по розыску и задержанию виновника аварии.

31 октября на Егорьевском шоссе в Люберцах автомобиль ВАЗ-2111 серебристого цвета сбил двух мальчиков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии.

Два ребенка 10 и 12 лет пострадали. Сейчас они находятся в больнице в травмами разной степени тяжести.

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