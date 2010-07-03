Автомобиль сбил двух детей в Люберцах

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Полиция объявила план "Перехват" для задержания сбежавшего с места ДТП водителя. Об этом сообщили сайту Москва 24 в пресс-службе ГУ МВД по области.

Авария произошла на Егорьевском шоссе в городском округе Люберцы.

"У ТД "Томилино" совершен наезд на двух детей. С места скрылся автомобиль ВАЗ-2111 серебристого цвета. Дети переходили проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода. Пострадали двое мальчиков в возрасте 10 и 12 лет", – сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания в Москве вдвое увеличилось количество мелких аварий. В ЦОДД пояснили, что множество ДТП случились из-за того, что водители не послушали рекомендации и выехали на летней резине.

Серьезная авария произошла на трассе из Москвы в Жуковский – там столкнулись несколько машин. Видео выложил в Сеть очевидец. На кадрах видно, что движение полностью перекрыто, автомобилям пришлось разворачиваться и ехать в обратную сторону по встречной полосе.

