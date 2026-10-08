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08 октября, 20:06

Наука

Самую сильную с конца лета вспышку зафиксировали на Солнце

Фото: depositphotos/KrisCole

Самая мощная с конца лета вспышка M6.7 произошла на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Специалисты напомнили, что более масштабная вспышка M6.9 фиксировалась только 25 августа.

По словам ученых, нынешнее событие произошло рядом с центром солнечного диска, поэтому может задеть Землю. При этом взрывных волн и движений вещества пока не наблюдается. Подробности станут известны позднее.

Ранее специалисты предупреждали, что 9 октября с вероятностью 80% Землю могут накрыть магнитные бури. Первый всплеск активности возможен с 06:00 до 09:00, а второй – с 12:00 до 15:00.

До этого две мощные солнечные вспышки произошли 6 октября. Им присвоили классы M1.9 и M1.4. Кроме того, ученые сообщили о росте активности на Солнце.

Магнитная буря начнется на Земле утром 9 октября

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