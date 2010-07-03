Водителей призвали соблюдать правила парковки в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичных автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения в День народного единства и оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах, сообщает пресс-служба АМПП.

"Необходимо это, чтобы не создавать помехи пешеходам и не мешать движению общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Водителям напомнили, что в связи с праздником 4 ноября в Москве запланировано множество массовых мероприятий – ожидаются перекрытия и ограничения дорожного движения. Ознакомиться с ними можно на Едином транспортном портале.

Парковка на улицах города в понедельник будет бесплатной, в том числе и на улицах с максимальным тарифом в 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.

В этом году россиян ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Отдыхать они будут со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от Польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня празднования.

