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Общество

11:25

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства, напомнили в Роструде.

"В связи с государственным праздником в этом году будет три выходных дня подряд – с 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября", – цитирует "Интерфакс" заместителя руководителя ведомства Ивана Шкловца.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.

Ранее правительство утвердило график праздничных дней в 2020 году. Россиян ждут длинные новогодние каникулы с 1 по 8 января. В День защитника отечества горожане будут отдыхать с 22 по 24 февраля, а в Международный женский день – с 7 по 9 марта.

Также россиян ждут длинные выходные на майские праздники. Согласно календарю, выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. А также три выходных в честь Дня России – с 12 по 14 июня и один выходной в День народного единства, 4 ноября.

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