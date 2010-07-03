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16:06

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Психолог оценила продолжительность новогодних каникул в России

Прекратить думать о работе. Психолог рассказала, сколько нужно отдыхать

общество эксклюзив

16:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Психолог Анетта Орлова прокомментировала Москве 24 продолжительность новогодних каникул в 2020 году. Они будут короче по сравнению с 2019 и 2018 годами и составят восемь дней. По словам эксперта, этого времени достаточно, чтобы передохнуть.

"Это все-таки не отпуск, а именно праздники. Восемь дней вполне достаточно, чтобы сделать перерыв, как-то перефокусироваться. Потому что в последние дни людям уже нечем заняться, и если у них нет большого дополнительного дохода, то им становится скучно. И именно в это время часто начинаются семейные ссоры", – отмечает психолог.

Статистика такая, что после зимних праздников часто люди начинают писать заявление об уходе с работы или подавать на развод, уже не знают, чем себя занять. Времени много, на улице холодно, начинаются конфликты.
Анетта Орлова
психолог

Орлова также пояснила, сколько дней отпуска нужно человеку для того, чтобы отдохнуть по-настоящему.

"Хороший отпуск должен длиться не меньше 24 дней. За это время мозг человека настраивается, чтобы тот мог на самом деле отдохнуть и прекратить думать о том, что оставил на работе. То есть только через неделю после отъезда мозг по-настоящему переключается на режим отдыха", – полагает эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что в 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы до восьми дней. Согласно Трудовому кодексу, нерабочими из-за Нового года в России считаются дни с 1 по 6 января, 7-е – из-за Рождества и 8-е число. За последние два года, в 2018-м и 2019-м, новогодние каникулы увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря.

В прошлом году эти числа выпали на субботу и воскресенье, поэтому автоматически присоединились к каникулам. За год до этого субботу, 29 декабря 2017 года, перенесли на понедельник, 31 декабря.

При этом в министерстве труда и социальной защиты России, отвечая на вопрос о сокращении новогодних каникул, заявили, что все праздничные дни прописаны в Трудовом кодексе, их количество не сократится и не увеличится в 2020 году.

Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре. Они же и будут последними продолжительными в этом году.

Отдыхать жители России будут со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства. По случаю празднования Дня России выходным будет только один день – 12 июня.

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Руденко Ксения
общество эксклюзив

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