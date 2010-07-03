Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре, сообщила пресс-служба Роструда. Они же и будут последними продолжительными в этом году.

Отдыхать жители России будут со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.

Также в ведомстве напомнили, что по случаю празднования Дня России выходным будет только один день – 12 июня.