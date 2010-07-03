Столичные парки подготовили полезные мероприятия на лето

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Московские парки подготовили к лету различные занятия – спортивные, танцевальные. Бесплатные курсы, тренировки под открытым небом, развлечения и фестивали начнутся с 1 июня и продлятся до конца лета, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В саду имени Баумана каждую среду в 19:00 можно попасть на бесплатные мастер-классы по аргентинскому танго. В "Зарядье" будут проводить уроки буги-вуги и акробатического рок-н-ролла.

Парк Горького организует тренировки для фанатов фитнеса. На крыше арки главного входа раз в две недели по понедельникам будут проводить занятия по барре-фитнесу. В зоне отдыха "Левобережье" в понедельник и в среду в 12:30 будут проводить фитнес для мам с колясками. В детском парке имени Прямикова фитнес-тренировки "День для мам" будут по средам с 10:00 до 11:00.

На танцевальной площадке на Центральной аллее Парка Горького все лето по субботам с 13:00 до 14:00 будут идти тренировки по боксу - бесконтактные энергичные тренировки, смесь бокса и фитнеса. В Воронцовском парке пройдут тренировки тайского бокса, занятия для любителей боевых искусств будут проходить и в Таганском парке.

В зоне отдыха "Левобережье" с 2 июня по вторникам, средам, субботам и воскресеньям с 09:00 будут проходить занятия по тэг-регби – безопасному бесконтактному регби для детей. В Измайловском парке организуют занятия по конструированию, которые будут проходить четыре раза в неделю.

Любителям экстрима предлагается посетить бесплатные занятия по трюковому катанию на самокате и скейтборде в Лианозовском парке. Уроки планируют проводить каждые выходные с 8 июня и до конца августа.

Парк "Фили" в этом году приготовил летний фестиваль квестов – можно будет принять участие в квесте-прогулке, квесте-кроссворде, квесте-бродилке, также будет поставлен иммерсивный спектакль-квест. Для поклонников рок-н-ролла организуют лекции в Воронцовском парке: в лектории и на главной сцене каждый месяц будут проводить беседы о мировой рок-музыке.