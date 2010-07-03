В Минтруде опровергли сообщения о сокращении новогодних каникул

В министерстве труда и социальной защиты России, отвечая на вопрос о сокращении новогодних каникул, заявили что все праздничные дни прописаны в Трудовом кодексе, их количество не сократится и не увеличится в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в 2020 году россиянам сократят новогодние каникулы до восьми дней. Согласно Трудовому кодексу, нерабочими из-за Нового года в России считаются дни с 1 по 6 января, 7-е – из-за Рождества и 8-е число. За последние два года, в 2018-м и 2019-м, новогодние каникулы увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря.
В прошлом году эти числа выпали на субботу и воскресенье, поэтому автоматически присоединились к каникулам. За год до этого субботу, 29 декабря 2017 года, перенесли на понедельник, 31 декабря.
Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре. Они же и будут последними продолжительными в этом году.
Отдыхать жители России будут со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства. По случаю празднования Дня России выходным будет только один день – 12 июня.
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