Россиянам сократят новогодние каникулы

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В 2020 году новогодние каникулы сократят до восьми дней, сообщает "Российская газета". Произойдет это по "техническим причинам".

Проект постановления о переносе праздничных дней в 2020 году рассмотрят 31 мая. И если документ одобрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), он пойдет на подпись Дмитрию Медведеву.

Согласно Трудовому кодексу, нерабочими из-за Нового года в России считаются дни с 1 по 6 января, 7-е – из-за Рождества и 8-е число. За последние два года, в 2018-м и 2019-м, новогодние каникулы увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря.

В прошлом году эти числа выпали на субботу и воскресенье, поэтому автоматически присоединились к каникулам. За год до этого субботу, 29 декабря 2017 года, перенесли на понедельник, 31 декабря.

В конце текущего года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями. Зато выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, предлагают перенести на 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества выходные отдыхать россияне будут с 22 по 25 февраля, в честь Международного женского дня – с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда – с 1 по 5 мая, Дня Победы – с 9 по 11 мая, Дня России – с 12 по 14 июня и Дня народного единства – 4 ноября.

Напомним, следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре. Они же и будут последними продолжительными в этом году.

Отдыхать жители России будут со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства. По случаю празднования Дня России выходным будет только один день – 12 июня.