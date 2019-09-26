Куда глаза глядят: как улететь на Новый год и не разориться

Новогодние каникулы в России в 2020 году продлятся с 1 по 8 января. Первая рабочая неделя будет короткой: она начнется в четверг. Времени начать новую жизнь или хорошенько отдохнуть от старой достаточно. Москва 24 выяснила, где россияне предпочитают отдыхать в праздники, во сколько обойдется тур на Новый год, стоит ли откладывать покупку билетов или путевок на последний момент и сильно ли горят горящие путевки.



Из России – с любовью

Новогодние праздники – высокий сезон для туристических поездок как по России, так и за границу. Повышенный спрос рождает повышенные цены на билеты и туры. Чаще всего чем ближе к дате икс, тем цены выше. Совет номер один: планировать каникулы нужно как можно раньше. Спрос на организованный зимний отдых вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, и сейчас идет активное бронирование зимних направлений.





Майя Ломидзе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Бронируется в основном новогодний период, и понятно, что картина спроса может измениться, потому что заявлено большое количество чартерных рейсов на Вьетнам, увеличивается объем перевозок на Кубу и Мексику.

Выбор между оливье и экзотическими фруктами у россиян все чаще оказывается в пользу последних. Положа руку на сердце, это можно понять: под властью холода большая часть страны находится треть года. Новогодние каникулы – шанс погреться. Пакетный тур – способ избежать предпраздничных хлопот, очередей в магазине и стояний у плиты длиною в день. К тому же пакетный тур может оказаться дешевле самостоятельного путешествия. Это возможно, потому что туроператор бронирует места в самолете, выкупает их все полностью или имеет в распоряжении собственные лайнеры. Похожая схема работает и с отелями.

Москвичи начали бронировать новогодние туры уже в августе. Излюбленные зарубежные страны российских туристов для празднования Нового года – Таиланд (в прошлом страна стала самой популярной для отдыха в длинные праздники), Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам.





Алена Хитрова руководитель PR-отдела туроператора ANEX Tour Жители столицы покупают Турцию, ОАЭ, Карибы, Мальдивы. Востребованы и страны Азии: Таиланд, Вьетнам, Индия и Шри-Ланка. В большей степени, если говорить о массовости турпотока, на период каникул бронируют скорее пляжный отдых, нежели экскурсионный или горнолыжный.

Эти направления для зимнего отдыха из года в год популярны у россиян. Дело здесь не только в климате, но и в отсутствии визы. "Страны привлекают туристов облегченными правилами въезда или изменениями в стоимости разрешения или визы, – добавили в пресс-службе туроператора. – Например, с 1 августа 2019 года до 31 января 2020 для граждан России отменили визовый сбор за электронное разрешение на въезд на Шри-Ланку, а в сентябре подешевела электронная виза в Индию: теперь она стоит 30 евро".



Продажи туров на новогодние праздники открываются летом – и это лучшее время, чтобы их купить. Туры по раннему бронированию дешевле на 10-25%, к тому же чем раньше бронировать тур, тем шире выбор отелей и вариантов перелетов. Откладывать покупку тура на последний момент не стоит: цены на этот продукт только растут. Надежды на горящий тур мало: есть риск, что ближе к дате икс ряд отелей будут недоступны для бронирования, а из доступных останутся 2-3*. Более "звездные" отели обычно не горят. Нужно помнить, что, когда вы покупаете тур, вам должны подтвердить и места в самолете, и места в отеле. Если один из участников этой цепи не подтверждает тур, то вам ищут и предлагают альтернативу. В период ажиотажа и ограниченных дат это сделать сложнее.



Новогодние каникулы в цифрах, по данным туроператора, выглядят примерно так: Таиланд: от 134 тысяч на двоих (7 ночей, вылет 28.12, отель 3*), завтраки;

Вьетнам: от 136 тысяч на двоих (7 ночей, вылет 30.12, отель 3*), завтраки;

Китай: от 146 тысяч на двоих (8 ночей, вылет 29.12, отель 3*), завтраки;

Мальдивы: от 170 тысяч на двоих (9 ночей, вылет 25.12), завтраки;

Доминикана: от 174 тысяч на двоих (7 ночей, вылет 28.12, отель 3*), все включено;

Турция: от 70 тысяч на двоих (7 ночей, вылет 28.12, отель 5*), все включено.





Наталья Анисимова руководитель пресс-службы Туту.ру Цены на пакетные туры сильно не изменились. Это не значит, что цены на туры не выросли. Вероятно, путешественники тратят на новогодний отпуск столько же или даже меньше, чем в прошлом году, но в ущерб звездности и уровню отеля и продолжительности отдыха. По сравнению с прошлым годом, однако, подешевела новогодняя Турция: средняя цена упала с 80 до 63 тысяч рублей.

На деревню к дедушке

Альтернатива пакетному туру – самостоятельно спланированное путешествие. Заядлые туристы косо посматривают на "пакетников" и предпочитают вникать во все тонкости и хлопоты временного пребывания в чужом городе или стране. Впрочем, вариант актуален и если хочется провести праздники с родственниками в другом городе. Интернет в помощь!

Один из крупнейших агрегаторов авиабилетов Скайсканнер проанализировал статистику перелетов в новогодние праздники и вот что выяснил: есть направления, куда можно улететь в последний момент, не переплатив за билеты или переплатив несущественно. А есть такие, разница в ценах на которые между покупкой летом и зимой доходит до 74%. В среднем, согласно исследованию поисковика, новогодние билеты дорожают на 25-35% с августа по декабрь. Лучшее время для бронирования билетов – с июля по сентябрь, худшее – за две недели до Нового года.



По данным сервиса, заранее покупать билеты стоит на Мальдивы: в декабре билет туда стоил 109 794 рубля, в июле – 42 377 рублей, в Грецию (26 721 рубль против 14 457 рублей), Молдавию (21 384 рубля и 13 106 рублей), Израиль (25 905 рублей и 16 071 рубль). Хорошая новость: мест на карте, куда билеты перед самым Новым годом дорожали несущественно, тоже достаточно. Наименьший перепад цен зафиксирован на полеты в Японию (билеты зимой стоили 35 182 рубля, летом дороже – 41 561 рубль), Венгрию (18 445 рублей в декабре и 21 002 рубля в августе), во Вьетнам (56 926 и 56 774 соответственно), в Турцию (21 998 рублей в декабре и 19 506 рублей).



Часто, но не всегда, ощутимо дорожают билеты в те страны, где зимой жарко: так, в прошлом году авиабилеты из России на остров Пхукет с августа по конец декабря подорожали в полтора раза, а вот "крылья" во Вьетнам замерли в цене.

Недорогие билеты по России найдутся и за три месяца, и за три недели до поездки. Но если верить не агрегатору, а своему опыту, поездка к родственникам в Сибирь обходится тем дороже, чем ближе к бою курантов бронировать билет. Сейчас самые дешевые билеты на новогодние каникулы, скажем, в Новосибирск и обратно обойдутся в 13 тысяч рублей (31 декабря – 8 января) – и это очень хорошая цена.

Впрочем, россияне на Новый год, наоборот, рвутся в столицу. В интернет-опросе, проведенном в сентябре 2019, Москва возглавила рейтинг городов, где наши соотечественники хотят встретить 2020 год. Москве отдали голоса 22% респондентов, Байкалу и Сибири – 15%, Санкт-Петербургу – 14%, Сочи и курортам Красной Поляны – 12%.



Где россияне хотят встретить Новый год: 1. Москва

2. Байкал и Сибирь

3. Санкт-Петербург

4. Сочи и курорты Красной Поляны

5. Казань

6. Карелия

7. Курорты Крыма

8. Великий Устюг

9. Рязань – Новогодняя столица России 2019/2020

10. Курорты Подмосковья

11. Екатеринбург и курорты Урала

12. Нижний Новгород

13. Красноярск и курорты Западной Сибири

14. Шерегеш

15. Севастополь



Столица стала абсолютным лидером среди внутренних туристических направлений и в прошлые новогодние праздники. В Общественной палате подсчитали, что более пяти с половиной миллионов человек посетили Москву на каникулах, это на 12% больше по сравнению с 2018 годом. Санкт-Петербург и Сочи также находились в топе внутреннего туризма.

Третьего не дано?

Туроператоры сходятся во мнении, что все большим спросом у россиян пользуются горнолыжные, экскурсионные и экзотические туры. А еще – спрос на новогодние туры растет не только у жителей обеих столиц, но и у регионов. На это крупные игроки рынка отвечают расширением маршрутной сети в период каникул: например, Дубай с вылетом из Хабаровска или остров Хайнань из Южно-Сахалинска. Но Москва лидирует по разнообразию направлений, частоте вылетов, продолжительности отдыха.



Растет и разнообразие "начинок" тура. Россияне любят горы Сочи, Болгарии, Андорры и Италии. Зимой 2019-2020 туроператоры предлагают горнолыжные и экскурсионные туры в Армению. "Анекс" готовит экскурсионные туры в Алтай, на Байкал, в Карелию. Точных цен еще нет, однако можно говорить о том, что такие путешествия обойдутся дешевле, чем туры в жаркие страны.

Еще из интересного – авторские туры по России, например, на Кавказ. Новогодний релакс в горах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии включает в себя насыщенный горнолыжный отдых с видами на Эльбрус, термальные источники и дегустацию блюд национальной кухни. Цена вопроса – 40 000 рублей на человека + дорога.

Бой курантов на Эвересте с экскурсией по аутентичным тибетским поселениям, авторский тур в Антарктиду с полярным купанием, тур-экскурсия к традиционным племенам Бирмы или яхт-экспедиция на Сейшелы, – для тех, кто хочет незабываемых каникул и готов на них раскошелиться. "Тематические и авторские туры – довольно новая, но востребованная услуга в туризме. Мы можем предложить и демократичные варианты авторских туров, – добавляет руководитель пресс-службы Туту.ру Наталья Анисимова. – Есть очень недорогие и уникальные экскурсии по Москве, Петербургу, Подмосковью. Это не тысячи, а часто сотни рублей".

Когда хочется необычного, можно рассмотреть варианты морских круизов. Пресс-служба туроператора PAC отмечает, что достойную конкуренцию пляжному отдыху составляют круизы по Персидскому заливу и Южной Америке с русскоязычными группами, экскурсионные туры по Европе и отдых в Финляндии. К "соседям" туроператор приглашает на авторские анимационные туры для детей от четырех до 16 лет.



Цены на новогодние заезды (на одного человека при двухместном размещении): Финляндия, Вуокатти – 8 дней от 69 520 рублей;

Италия, экскурсионный тур "Города искусств" – 8 дней от 35 950 рублей;

Круиз Персидский залив – 8 дней от 46 970 рублей/чел.;

Круиз "Южноамериканское трио" – 9 дней от 49 640 рублей (+ перелет);

Италия, горные лыжи – 8 дней от 44 700 рублей (+ перелет);

Австрия, горные лыжи – 8 дней от 42 610 рублей;

Прага-Вена-Будапешт-Братислава – 8 дней от 62 780 рублей.



Из новинок на туристическом рынке – Бразилия, Катар, Бахрейн и Оман. Эти страны еще не приелись россиянам, и именно туроператоры делают их доступнее за счет чартеров и пакетных туров. Однако, если не будет спроса и какое-то направление "не приживется", его для массового туризма могут закрыть. В прошлом сезоне так было, например, с Гамбией. Россияне по-прежнему могут туда добраться, но уже самостоятельно – а это дороже и хлопотней.



Как россияне встретили Новый год – 2019

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уезжать на новогодние каникулы спешат далеко не все. ВЦИОМ выяснил, как Россия встретила праздники, и оказалось, что 30% респондентов были в гостях (против 42% в 2018 году), 28% гуляли на природе (против 30% годом ранее), 24% – ходили на каток/катались на лыжах. Ощутимо больше стало тех, кто провел праздники дома (с 18% до 29%). Каждый пятый (21%) сообщил, что работал. Однако это не совсем то, как соотечественники хотели бы провести время в свободные деньки. Идеальным зимним отдыхом 32% опрошенных считают катание на лыжах/коньках, 22% – посещение исторических мест и экскурсии, 21% – пляж и солнце. Еще 21% хотели бы провести время с родственниками.