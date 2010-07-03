Москва лидирует в списке самых желанных городов для поездки на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва лидирует в рейтинге городов России, в который больше всего стремятся попасть для отдыха на Новый год 2020. Был проведен интернет-опрос среди россиян на тему того, в каком городе или на каком курорте россияне хотели бы провести новогодние праздники.

Новогодние праздники в России будут длиться с 1 по 8 января 2020 года.

Больше всего россияне хотели бы провести это время в Москве, на Байкале и в Санкт-Петербурге. Полный вишлист выглядит так:

Москва Байкал и Сибирь Санкт-Петербург Сочи и курорты Красной Поляны Казань Карелия Курорты Крыма Великий Устюг Рязань – Новогодняя столица России 2019/2020 Курорты Подмосковья Екатеринбург и курорты Урала Нижний Новгород Красноярск и курорты Западной Сибири Шерегеш Севастополь Челябинск и курорты Южного Урала

Отмечается, что за Москву для Нового года проголосовали 22% участников. За Байкал и Сибирь – 15%, за Санкт-Петербург – 14%, за Сочи и курорты Красной Поляны – 12%, за Казань – 7%, за Карелию – 6%, за Крым – 5%, за Великий Устюг и Рязань – 4%. За курорты Подмосковья и далее по списку проголосовали 3% и менее.

Онлайн-опрос проводился в Сети в сентябре 2019 года. На вопросы ответили более 100 пользователей.

