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Москва 24

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09:25

Москва лидирует в списке самых желанных городов для поездки на Новый год

общество туризм

09:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва лидирует в рейтинге городов России, в который больше всего стремятся попасть для отдыха на Новый год 2020. Был проведен интернет-опрос среди россиян на тему того, в каком городе или на каком курорте россияне хотели бы провести новогодние праздники.

Новогодние праздники в России будут длиться с 1 по 8 января 2020 года.

Больше всего россияне хотели бы провести это время в Москве, на Байкале и в Санкт-Петербурге. Полный вишлист выглядит так:

  1. Москва
  2. Байкал и Сибирь
  3. Санкт-Петербург
  4. Сочи и курорты Красной Поляны
  5. Казань
  6. Карелия
  7. Курорты Крыма
  8. Великий Устюг
  9. Рязань – Новогодняя столица России 2019/2020
  10. Курорты Подмосковья
  11. Екатеринбург и курорты Урала
  12. Нижний Новгород
  13. Красноярск и курорты Западной Сибири
  14. Шерегеш
  15. Севастополь
  16. Челябинск и курорты Южного Урала

Отмечается, что за Москву для Нового года проголосовали 22% участников. За Байкал и Сибирь – 15%, за Санкт-Петербург – 14%, за Сочи и курорты Красной Поляны – 12%, за Казань – 7%, за Карелию – 6%, за Крым – 5%, за Великий Устюг и Рязань – 4%. За курорты Подмосковья и далее по списку проголосовали 3% и менее.

Онлайн-опрос проводился в Сети в сентябре 2019 года. На вопросы ответили более 100 пользователей.

Названы популярные у пользователей Instagram места Москвы

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