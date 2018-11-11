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11 ноября 2018, 00:01

В мире

В Новый год на лыжах: куда лучше ехать, чтобы покататься

Согласно результатам анализа онлайн-сервисов покупки и бронирования авиабилетов, самыми популярными странами для горнолыжного отдыха на грядущие новогодние праздники стали Армения, Италия и Грузия. В России самым желанным стал горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи. О том, куда лучше лететь, чтобы вдоволь накататься, и как подготовиться к путешествию, – в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/rudakova

Популярные места катания

Лидером среди горнолыжных направлений на грядущие новогодние праздники стала Армения, спрос на авиабилеты в которую, по сравнению с прошлым годом, вырос на 56%. Наиболее популярным горнолыжным курортом Армении является Цахкадзор, куда легче всего отправиться из Гюмри. Авиабилеты в Гюмри на новогодние праздники сейчас можно купить примерно за 18 тысяч рублей. На самом курорте длина трасс составляет 30 километров, а ски-пасс в высокий сезон стоит 1600 рублей в день. На сегодняшний день Гюмри занимает второе место по популярности среди направлений в Армению, лидирует по-прежнему Ереван – туда можно полететь за 17 тысяч рублей. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе онлайн-сервиса OZON.travel.

Следом по популярности идет Италия, самый популярный горнолыжный курорт этой страны – Тревизо. Значительно увеличился спрос на билеты в Турин (на 35%), близ которого расположился популярный курорт Бардонеккья. А вот на третьем месте надежно закрепилась Грузия – чаще всего российские туристы отправляются в Тбилиси (13% от всех путешествующих в Грузию), а оттуда самостоятельно добираются до популярных у горнолыжников мест. Это Гудаури и Бакуриани. Протяженность трасс на курортах составляет 75 километров, стоимость перелета до Тбилиси – примерно 15 700 рублей, а ски-пасс в зимнее время на один день обойдется в 950 рублей и 680 рублей соответственно. В прошлом году тройку лидеров составляли Италия, Грузия и Азербайджан.

Популярные российские курорты. Фото: Туту.ру

Среди внутренних направлений безусловным лидером для горнолыжного отдыха является Сочи (курорт "Роза Хутор"): спрос на него пока незначительно ниже, чем годом ранее (на 4%).

"Горнолыжные склоны Красной поляны имеют большую протяженность трасс (около 70 километров), там хорошее качество склонов и развитая инфраструктура, доставшаяся в наследство после Олимпиады 2014 года (современные отели, множество кафе и магазинов). К тому же, перелет из центра России обойдется не более чем в 10 тысяч рублей, если покупать билеты заранее. Однако из-за высоких цен на ски-пассы (до 3450 рублей в день в новогодние праздники), проживание и питание, эти курорты нельзя назвать бюджетными", – пояснил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Фото: depositphotos/ANPhoto

Вырос спрос и на авиабилеты в Новосибирск – по сравнению с прошлым годом на 52%. Оттуда россияне активно добираются до Шерегеша – одного из самых популярных направлений для горнолыжного катания. За сезон Шерегеш посещают около миллиона туристов. Перелет из Москвы обойдется в 13-15 тысяч рублей, а ски-пасс на один день в высокий сезон стоит в районе 1200-1400 рублей. Также россияне отправятся и на курорты близ Красноярска ("Бобровый лог") – спрос на это направление также вырос на 21%. Стоимость перелета до Красноярска колеблется в районе 13 тысяч рублей, ски-пасс на курорте "Бобровый лог" на один день – 1300 рублей, общая протяженность трасс – 9 километров. По данным сервиса, по России в прошлом году лидером был Сочи. Новосибирск и Красноярск тоже были в тройке лидеров, однако в этом году спрос на эти направления возрос.

Также остаются в числе лидеров курорты Северного Кавказа. "Горнолыжные склоны в Домбае и Приэльбрусье не такие протяженные, как в Сочи, и инфраструктура там более скромная, но зато и ски-пассы не такие дорогие (в районе 1400-1900 рублей в день), проживание и питание также дешевле. Цена перелета в Минеральные воды при этом сопоставима с билетами в Сочи – в районе 9-10 тысяч рублей за билет в обе стороны. К тому же, большое преимущество курортов Северного Кавказа в том, что сезон здесь официально длится с октября по май, а в Красной поляне снег ложится только в конце декабря и держится до начала апреля", – пояснили в OneTwoTrip.

Стоимость авиабилетов на новогодние праздники. Фото: Туту.ру

Необычные склоны для горнолыжников

Cпециалисты международного туристического метапоиска momondo.ru рассказали о пяти необычных местах, куда можно съездить и вдоволь покататься.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Краньска-Гора (Словения)

Курорт Краньска-Гора подходит тем, кто любит кататься, наблюдая горные просторы, а не толпы туристов. А еще здесь царствуют относительно невысокие цены, нехарактерные для многих склонов Европы. При этом интересно на главном курорте Словении будет не только новичкам – трасс среднего и высокого уровней сложности достаточно, чтобы привлечь искушенных спортсменов. Помимо всего прочего, здесь еще и находится один из крупнейших в мире лыжных трамплинов, на котором проходят этапы Кубка мира по слалому и гигантскому слалому.

  • стоимость ски-пасса на день – от 2,3 тысячи рублей (30 евро) в высокий сезон;
  • стоимость перелета из Москвы в Любляну в конце декабря – от 12 тысяч рублей;
  • доехать из Москвы до курорта можно на автобусе или поезде;
  • стоимость проживания – от 4,5 тысяч рублей за одну ночь в трехзвездочном отеле (номер на двоих).

Популярные зарубежные курорты. Фото: Туту.ру

Червиния (Италия)

Червиния – один из самых высоких горнолыжных курортов Европы – расположен на южной стороне горы Маттерхорн. Ее северную сторону занимает швейцарский Церматт. Так что при желании, здесь можно за один день покататься сразу в двух странах. Итальянскую часть отличают разнообразные склоны и приятные цены, а швейцарскую – более сложные трассы и менее приятные ценники.

  • стоимость ски-пасса в Червинии – в высокий сезон до 3,6 тысячи рублей (48 евро) в день;
  • в Церматте – 4,9 тысячи рублей (75 швейцарских франков) за день;
  • стоимость перелета из Москвы в Венецию в конце декабря – от 11,3 тысячи рублей;
  • доехать до курорта можно на автобусе или поезде;
  • стоимость проживания в Червинии – от 4,5 тысяч рублей за одну ночь в трехзвездочном отеле (номер на двоих).

Санкт-Мориц (Швейцария)

Фото: depositphotos/ bychykhin

Для тех, кто предпочитает проводить отпуск в окружении высокопоставленных особ и готов много тратить на такое удовольствие, уже много лет стоит знаменитый курорт Санкт-Мориц. Цены здесь – словно кататься предлагают не по снегу, а по "бриллиантовой пыльце". Зато делать это вы будете бок о бок с потомственными аристократами и голливудскими звездами. К тому же, более 300 дней в году здесь солнечные, и нужно обладать поистине выдающимся невезением, чтобы нарваться на непогоду.

  • стоимость ски-пасса – от 4,7 тысячи рублей (72 швейцарский франка) за день в конце декабря-начале января;
  • стоимость перелета из Москвы в Цюрих в декабре – от 11,7 тысяч рублей;
  • доехать до курорта можно на поезде;
  • стоимость проживания – от 5,3 тысяч рублей за одну ночь в трехзвездочном отеле (номер на двоих).

Стоимость авиабилетов на новогодние праздники. Фото: Туту.ру

Лех (Австрия)

Еще один дорогой европейский курорт – Лех в Австрии. Здесь весь лоск спрятался за фасадом простой альпийской деревушки. Но не все так просто. Идеальные – снежинка к снежинке – склоны привлекают истинных ценителей горнолыжного спорта со всего мира. А для тех, кто по этому поводу испытывает чуть меньший энтузиазм, решающим аргументом в пользу курорта становятся мировые звезды оперы и рока, которые нередко заезжают сюда, чтобы дать концерт.

  • стоимость ски-пасса в высокий сезон – 4,1 тысячи рублей (54 евро) за один день для взрослого;
  • стоимость перелета из Москвы в Цюрих в декабре – от 11,7 тысяч рублей;
  • добраться до курорта можно на поезде (около 3 часов) или автомобиле (чуть больше 2 часов);
  • стоимость проживания – от 8,9 тысячи рублей за одну ночь в четырехзвездочном отеле (номер на двоих).

Что взять на вооружение

Инструктор по сноуборду Учебного центра Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Инна Лобанова рассказала, что взять с собой на горнолыжный курорт, а также поделилась советами, которые помогут вернуться с отдыха здоровыми и в отличном настроении.

  • Приезжать чуть раньше основного потока
    Если вы планируете встретить Новый год в горах, то лучше всего ехать под открытие сезона, а не четко под новогодние праздники. Например, на одном из самых популярных курортов Красной Поляны – «Роза Хутор» – сезон обычно начинается в середине-конце декабря. Большинство трасс к этому времени, как правило, уже открыты, а вот осторожные горнолыжники не спешат приезжать, боясь отсутствия снега. Поэтому вам удастся хорошо покататься до наплыва отдыхающих, которые планируют провести праздники в горах. То же самое справедливо и для других курортов – чем ближе к праздникам, тем больше людей.

  • Покупать авиабилеты заранее, а ски-пасс – на месте
    Покупкой авиабилетов лучше озаботиться заранее. На популярные даты и направления спрос всегда велик, и чем ближе к праздникам, тем он выше. Поэтому если вы уже в сентябре решили провести Новый год в горах, то, не раздумывая, покупайте билеты как можно раньше. А вот оплачивать заранее ски-пасс на подъемники все же не стоит. Множество курортов предлагают услугу продажи билета на подъемник через интернет заранее со скидкой. Но в этом случае вы становитесь заложником погоды, которая в горах очень переменчивая. Например, ски-пасс у вас уже на руках, а большую часть трасс закрыли из-за тумана или лавинной опасности. Лучше сориентироваться по погоде и обстановке на месте и просчитать количество дней, которое вы хотите кататься.

  • Уточнить правила провоза горнолыжного оборудования
    Многие крупные российские и зарубежные авиакомпании зимой переходят на бесплатный провоз горнолыжного снаряжения: сноуборд в чехле или лыжи с ботинками. Но лучше перед покупкой билетов заранее уточнить у вашей авиакомпании на сайте или по телефону, перевозят ли они "горнолыжку" бесплатно.

В дополнение к основному багажу один пассажир может провезти одну пару горных лыж с лыжными палками или сноуборд, а также ботинки, шлем, очки. Допустимый вес оборудования – 23 килограмма. Однако это сезонное правило не касается лоукостеров, там за горнолыжный инвентарь нужна доплата.
  • Сделать дополнительную страховку
    Горы – стихия капризная, и во время активного отдыха не исключены разного рода несчастные случаи. Поэтому лучше заранее позаботиться о своем здоровье: сходить в страховую компанию и сделать специальную страховку для занятий активными видами спорта. Цены гуманные: страховка по России обойдется дешевле 500 рублей. А некоторые зарубежные страны, на территории которых расположены популярные курорты, по умолчанию включают в вашу страховку занятия горнолыжным спортом.

  • Не пренебрегать защитой
    А чтобы вам не пришлось воспользоваться страховкой – подумайте заранее о защите. Она в огромном ассортименте представлена в специализированных магазинах. Шлем в горах – это обязательный атрибут, без которого выходить на склон опасно. Кроме этого, сноубордистам рекомендуется защищать зону копчика специальными шортами, а также использовать защиту на запястье – одно из самых уязвимых мест сноубордиста. Кроме этого, в горах нужно обезопасить свои глаза от сильного ультрафиолетового излучения – с этим справится правильно подобранная маска. Также вам понадобится защитное средство от солнца: лучше использовать крема со степенью защиты от 30. Причем пользоваться ими необходимо даже в пасмурный день – излучение в горах очень сильное.

  • Взять уроки у инструктора
    Если вы начинающий горнолыжник, то не пожадничайте и возьмите себе несколько уроков у инструктора. За это время грамотный тренер обучит вас азам катания и расскажет основные правила поведения на склоне. Учиться самому очень травмоопасно и неэффективно. Многие пытаются прибегать к помощи катающихся друзей или родственников, но если человек умеет кататься сам, это не означает, что он сможет научить. Хороший инструктор составит вам отличную компанию, покажет интересные и безопасные места на курорте и обучит правильной и красивой технике.

  • Алкоголь – не согреет
    Не стоит согреваться алкоголем на склоне. Многим сложно представить себе зимний день в горах без стакана горячего глинтвейна, но лучше пусть он будет безалкогольным. Алкоголь даст мимолетное согревание, но впоследствии ускорит охлаждение организма, а также существенно снизит быстроту реакции. Поэтому такой вид допинга на склоне может оказаться чрезвычайно опасным. Для того, чтобы согреться, лучше всего взять с собой термос с чаем.

  • Взять правильную одежду
    Большинство из нас привыкли встречать Новый год в нарядной и модной одежде, тем не менее, планируя праздники в горах, в первую очередь стоит подумать о комфорте и тепле. Не стоит набирать много нарядной и нефункциональной одежды из своего гардероба. Маловероятно, что хотя бы часть из нее вы будете носить, а в платье с дрожащими от холода ногами так и вовсе будете выглядеть нелепо. Мембранная куртка и штаны для склона и прогулок на улице, удобные флисовые свитера и правильно подобранное термобелье - гарантируют вам тепло и удобство, особенно если новогоднюю ночь вы планируете провести на свежем горном воздухе.

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Федотов Анатолий

за рубежом туризм Новый год
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