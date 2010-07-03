Россияне назвали желаемые для путешествий страны

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Фото: depositphotos/Kassandra2
Большинство россиян хотели бы побывать в Италии, Франции, США и Турции. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами аналитического центра НАФИ, передает RT.
Исследование показало, что итальянские и французские города хотели бы посмотреть по 9% опрошенных. Еще по 7% мечтают побывать в Штатах и на турецких курортах.
В Германии хотели бы побывать 5%, а в Великобритании и в Испании – по 4%. Съездить в Японию, Индию, Китай, страны СНГ, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, а также Египет и другие страны Ближнего Востока хотели бы по 3% на каждое направление.
Чехия, Израиль, Греция и Скандинавские страны привлекают по 2% россиян. При этом 1% опрошенных признаются, что просто хотели бы побывать в любой зарубежной стране. Зато 9% респондентов вообще не хотят выезжать за рубеж.
Согласно опросу, в котором участвовали 1,6 тысячи россиян, туристические поездки по России за год совершал каждый пятый (21%) житель страны. За рубеж выезжали в 2,5 раза меньше россиян (8%). Чаще всего поездки в другие страны совершали жители Северо-Западного федерального округа (14%), а также Москвы и Санкт-Петербурга (15%).
Пограничная служба ФСБ представила данные о количестве выездов россиян за границу в первом полугодии 2019 года – по сравнению с аналогичным периодом 2018-го оно увеличилось на 1,1 миллиона (или 5,6%) поездок.
Всего за первые шесть месяцев 2019 года россияне выезжали из страны 20,9 миллиона раз (19,8 миллиона годом ранее). Наиболее популярным направлением является Турция (2,7 миллиона раз). Далее в рейтинге идут Абхазия (1,8), Финляндия (1,7), Казахстан (1,4) и Китай (1,2 ). Реже всего (пять и менее раз) россияне выезжали в Гренландию, Намибию, Бенин и Новую Зеландию.
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