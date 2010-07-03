Россияне стали чаще выезжать за границу

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Пограничная служба ФСБ представила данные о количестве выездов россиян за границу в первом полугодии 2019 года – по сравнению с аналогичным периодом 2018-го оно увеличилось на 1,1 миллиона (или 5,6%) поездок, пишет RT.

Всего за первые шесть месяцев 2019 года россияне выезжали из страны 20,9 миллиона раз (19,8 миллиона годом ранее). Наиболее популярным направлением является Турция (2,7 миллиона раз). Далее в рейтинге идут Абхазия (1,8), Финляндия (1,7), Казахстан (1,4) и Китай (1,2 ).

Реже всего (пять и менее раз) россияне выезжали в Гренландию, Намибию, Бенин и Новую Зеландию.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова предложила создать единую электронную платформу, где туристы могли бы найти любой тур, забронировать отель и билет на любой вид транспорта, а также сразу воспользоваться услугой гида. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила идею положительно, уточнив, что для комплексной оценки проекта нужны детали его функционирования.