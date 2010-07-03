Участившиеся случаи гибели россиян в Турции не повлияют на турпоток – эксперт

15:47
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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Эксперты считают, что участившиеся случаи гибели российских туристов на турецких курортах не влияют на уровень турпотока.
"Это не повлияет на турпоток, но надеюсь, что повлияет на снижение количества трагических случаев", – цитирует ИА "НСН" вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.
Он также отметил, что турпоток в Турцию в ближайшей перспективе будет расти, но уже незначительно.
"Происходит перераспределение по другим средиземноморским странам. Основную роль тут сыграло поднятие цен по Турции, стало меньше мест, которые соотносятся по критерию "цена-качество". Поэтому и в следующем году часть предпочтет другие дестинации", – заключил эксперт.
Ранее посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что с начала сезона в Турции погибли 88 человек, зафиксировано еще 40 случаев медицинской эвакуации. Дипломат объяснил, что причин трагедий было несколько: например, состояние здоровья туристов, смена климата и ДТП с автобусами.
Несколько случаев смерти россиян в Турции, в частности детей, стали резонансными. В аквапарке Аланьи 19-летняя москвичка плавала с маской в бассейне, но внезапно ей стало плохо и она начала тонуть. Когда туристку вытащили из воды, она была уже без сознания. Впоследствии ее перевезли в Россию, но спасти ей жизнь не удалось.
До этого происшествия сообщалось об инциденте в Бодруме, где руку 12-летней девочки засосало в бассейне отеля. В течение десяти минут девочка не могла вырваться и всплыть. Спустя несколько дней она умерла, не приходя в сознание.
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал, что только за семь месяцев текущего года на турецких курортах побывало больше россиян, чем за весь прошлый год. Эксперт добавил, что Турция "также опасна и безопасна, как и другие направления". Он пояснил, что часто люди, отправляясь на отдых, теряют самоконтроль. В частности, люди могут не следить за своим здоровьем. Например, игнорировать наличие хронических заболеваний или просто не знать о них. Кроме того, туристы злоупотребляют алкоголем в жару или переедают.
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