Участившиеся случаи гибели россиян в Турции не повлияют на турпоток – эксперт

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Эксперты считают, что участившиеся случаи гибели российских туристов на турецких курортах не влияют на уровень турпотока.

"Это не повлияет на турпоток, но надеюсь, что повлияет на снижение количества трагических случаев", – цитирует ИА "НСН" вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

Он также отметил, что турпоток в Турцию в ближайшей перспективе будет расти, но уже незначительно.

"Происходит перераспределение по другим средиземноморским странам. Основную роль тут сыграло поднятие цен по Турции, стало меньше мест, которые соотносятся по критерию "цена-качество". Поэтому и в следующем году часть предпочтет другие дестинации", – заключил эксперт.

Ранее посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что с начала сезона в Турции погибли 88 человек, зафиксировано еще 40 случаев медицинской эвакуации. Дипломат объяснил, что причин трагедий было несколько: например, состояние здоровья туристов, смена климата и ДТП с автобусами.

Несколько случаев смерти россиян в Турции, в частности детей, стали резонансными. В аквапарке Аланьи 19-летняя москвичка плавала с маской в бассейне, но внезапно ей стало плохо и она начала тонуть. Когда туристку вытащили из воды, она была уже без сознания. Впоследствии ее перевезли в Россию, но спасти ей жизнь не удалось.

До этого происшествия сообщалось об инциденте в Бодруме, где руку 12-летней девочки засосало в бассейне отеля. В течение десяти минут девочка не могла вырваться и всплыть. Спустя несколько дней она умерла, не приходя в сознание.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко рассказал, что только за семь месяцев текущего года на турецких курортах побывало больше россиян, чем за весь прошлый год. Эксперт добавил, что Турция "также опасна и безопасна, как и другие направления". Он пояснил, что часто люди, отправляясь на отдых, теряют самоконтроль. В частности, люди могут не следить за своим здоровьем. Например, игнорировать наличие хронических заболеваний или просто не знать о них. Кроме того, туристы злоупотребляют алкоголем в жару или переедают.

