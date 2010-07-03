На Кипре утонула трехлетний ребенок из России – СМИ

Трехлетний ребенок из России утонул в бассейне одного из домов в западной части Кипра. Об этом сообщает газета Phileleftheros.
По данным издания, ребенка нашли в бессознательном состоянии в бассейне, который расположен в доме в деревне Аргака. Ребенка немедленно доставили в больницу, но спасти его так и не удалось.
По факту произошедшего полиция организовала проверку, сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.
В конце августа в отеле турецкого Бодрума пострадала 12-летняя девочка из России. Ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, после чего она захлебнулась. Спустя 10 дней несовершеннолетняя умерла в больнице.
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