СК переквалифицировал статью дела о гибели девочки в Турции

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Следственный комитет переквалифицировал статью уголовного дела о гибели 12-летней девочки из России в Турции. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Уголовное дело было переквалифицировано с части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") на часть 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Следственный комитет отправил в компетентные органы Турции запрос о правовой помощи, в рамках которой запланировано изъятие всех необходимых для дела документов. В настоящий момент устанавливаются причастные лица к гибели ребенка.

18 августа в отеле Sunhil турецкого Бодрума пострадала 12-летняя девочка из России. Ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, после чего она захлебнулась. Спустя 10 дней несовершеннолетняя умерла в больнице.

