Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции

Фото: depositphotos/slava296

В отеле Sunhil турецкого Бодрума пострадала 12-летняя девочка из России – ее руку засосало в трубу для циркуляции воды в бассейне, и она захлебнулась. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что извлечь ребенка из бассейна удалось, лишь сломав трубу, – не помогло даже отключение работающего насоса.

Как уточняется в материале, пострадавшая не приходила в сознание с тех пор, как ее вытащили из воды. В посольстве России в Анкаре рассказали, что девочка находится в критическом состоянии в больнице городе Денизли.

Генконсульство России в Анталье следит за ситуацией, страховая компания предпринимает необходимые меры.

Ранее сообщалось, что шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом на горной дороге в турецкой Аланье. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье. Тяжелых ранений у них нет.