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10:17

Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции

происшествия ДТП за рубежом

10:17

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Фото: depositphotos/ fransz

Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Аланье и были госпитализированы. Получивших тяжелые травмы среди них нет, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье.

По словам дипломата, авария с участием туристического автобуса произошла на горной дороге. "Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы", – рассказал собеседник агентства. "Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье. Тяжелых ранений у них нет", – добавил он.

Как уточнил представитель дипмиссии, российское генконсульство поддерживает связь с турецкими властями и выясняет обстоятельства ДТП.

В конце июля турецкое агентство Anadolu опубликовало сообщение об аварии с участием автобуса в районе Кемера, в которой пострадали 25 человек. По данным агентства, в автобусе находились граждане России, Норвегии, Польши. Большинство пострадавших получили травмы от разбитых стекол, помощь им была оказана амбулаторно, уточняло Anadolu. Однако позже генконсульство РФ опровергло информацию о пострадавших в ДТП гражданах России.

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