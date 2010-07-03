Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции

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Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Аланье и были госпитализированы. Получивших тяжелые травмы среди них нет, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье.

По словам дипломата, авария с участием туристического автобуса произошла на горной дороге. "Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы", – рассказал собеседник агентства. "Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье. Тяжелых ранений у них нет", – добавил он.

Как уточнил представитель дипмиссии, российское генконсульство поддерживает связь с турецкими властями и выясняет обстоятельства ДТП.

В конце июля турецкое агентство Anadolu опубликовало сообщение об аварии с участием автобуса в районе Кемера, в которой пострадали 25 человек. По данным агентства, в автобусе находились граждане России, Норвегии, Польши. Большинство пострадавших получили травмы от разбитых стекол, помощь им была оказана амбулаторно, уточняло Anadolu. Однако позже генконсульство РФ опровергло информацию о пострадавших в ДТП гражданах России.