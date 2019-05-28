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09:53

В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами Китая

происшествия

09:53

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Фото: телеграм-канал Говорит Москва

Автобус, перевозивший граждан Китая, перевернулся в Уссурийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В автобусе находились более 40 граждан КНР", – сказал источник.

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Под Уссурийском перевернулся автобус с китайскими туристами, прибывшими в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. Всего в автобусе находилось 45 человек. В результате ДТП два человека погибли, один из них водитель. . Один человек доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. На месте аварии работают четыре бригады скорой помощи. Спасательные работы продолжаются. . Известно, что перевозку осуществляла туристическая компания «Диалог народов», которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. . На место выехали директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко и замдиректора департамента туризма Владимир Щур. Также на месте находится представитель туркомпании. Привлечена страховая компания «Гелиус» и медицина катастроф. . #новостиуссурийск #уссурмедиа #дтп #кнр #дтпуссурийск

Публикация от Новости Уссурийска (@ussurmedia)

Два пассажира погибли и трое госпитализированы. В администрации Приморского края при этом сообщили, что пострадали 13 человек. По предварительной информации авария произошла из-за плохого самочувствия водителя, он мог не справиться с управлением.

На месте ДТП работают бригады скорой помощи. Причины устанавливаются.

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происшествия

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