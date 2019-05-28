В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами Китая

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Автобус, перевозивший граждан Китая, перевернулся в Уссурийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В автобусе находились более 40 граждан КНР", – сказал источник.



Два пассажира погибли и трое госпитализированы. В администрации Приморского края при этом сообщили, что пострадали 13 человек. По предварительной информации авария произошла из-за плохого самочувствия водителя, он мог не справиться с управлением.

На месте ДТП работают бригады скорой помощи. Причины устанавливаются.

